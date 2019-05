Actualidade

Cientistas do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde estão a analisar a hipótese de alguns compostos de parasitas presentes em alimentos serem uma "ferramenta terapêutica contra o cancro".

"Neste momento só temos a evidência de ue estes parasitas matam células em cultura. E, agora, vamos ter de estudar as vias pelas quais isto acontece, tentar usar extratos do parasita para avaliar a toxicidade e saber se realmente podem ser usados ou não como uma possível via terapêutica", disse hoje Mónica Botelho, cientista do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.

Mónica Botelho, que falava à agência Lusa a propósito da compilação de artigos recentemente publicada na revista 'Frontiers' sobre a relação entre os parasitas e o cancro, salientou que apesar de esta ser "uma investigação ainda embrionária" já permitiu provar que o parasita 'Fascíola hepática' "consegue inibir o crescimento de células do cancro in vitro".