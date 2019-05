Líbia

A União Europeia (UE) condenou hoje a ofensiva conduzida pelas forças do marechal Khalifa Haftar contra Tripoli, definida como uma ameaça à segurança internacional, e apelou a um cessar-fogo imediato na Líbia.

"O ataque militar do ENL (Exército Nacional Líbio) contra Tripoli e a escalada que se seguiu no interior e em redor da capital constituem uma ameaça para a paz e a segurança internacionais e ameaçam a estabilidade da Líbia", advertiram os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE numa declaração comum.

"A UE apela a todas as partes para concretizarem de imediato um cessar-fogo e a cooperarem com as Nações Unidas para assegurar o fim completo e global das hostilidades", acrescenta a declaração.