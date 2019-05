Actualidade

A Câmara de Coimbra aprovou hoje, por unanimidade, o Programa Municipal de Ação Social Escolar (ASE) para o ano letivo 2019/2020, envolvendo um investimento global superior a seis milhões de euros.

O programa representa "uma forte aposta" do executivo camarário, que pretende garantir "a igualdade de oportunidades no acesso à educação, suavizar os orçamentos das famílias e valorizar a escola pública", sustenta a Câmara na proposta aprovada durante a reunião de hoje do executivo municipal.

A aplicação deste programa representa "um investimento global superior a 6,2 milhões de euros em ação social escolar no próximo ano letivo, uma previsão superior em um milhão [de euros] relativamente ao ano letivo que agora está em curso", sublinha a autarquia liderada por Manuel Machado.