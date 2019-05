Actualidade

A Agência Espacial Europeia (ESA) anunciou hoje que vai lançar, em 2022 e 2023, satélites para monitorizar o efeito de estufa, as florestas e a fotossíntese das plantas.

O anúncio foi feito em Milão, Itália, na abertura do simpósio sobre observação da Terra "Living Planet".

Em 2022 serão colocados em órbita os satélites "EarthCare", para medir o efeito de estufa causado pelos gases poluentes e na origem do aquecimento do planeta, e "Biomass", para monitorizar as florestas.