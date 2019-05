Actualidade

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 foi hoje eliminada nos quartos de final do Europeu, que decorre na Irlanda, ao perder com a Itália por 1-0, em Dublin.

Um golo de Tongya, aos 26 minutos, foi o suficiente para os italianos segurarem a vitória e apurarem-se para as meias-finais, afastando a equipa portuguesa, campeã em 2003 e 2016, que se apurou para os quartos de final na condição de segunda classificada do grupo C, logo atrás da Hungria.

A Itália vai defrontar nas meias-finais a França, que na segunda-feira goleou a República Checa por 6-1.