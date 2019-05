Actualidade

A UNITA, maior força política da oposição em Angola, considerou hoje que as declarações da deputada do MPLA 'Tchizé' dos Santos, que defendeu a destituição do Presidente angolano, são "indicadores do processo de declínio" do partido no poder.

O porta-voz da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Alcides Sakala, que se encontra na província angolana do Cunene (sul de Angola), disse à Lusa por telefone que as palavras de 'Tchizé' dos Santos, filha do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos, "não parecem isoladas".

"A posição e as palavras de 'Tchizé' dos Santos não me parecem isoladas e demonstram a existência de contradições internas no MPLA [Movimento Popular de Libertação de Angola] e constituem indicadores do início do processo de declínio do partido no poder desde 1975", afirmou o porta-voz da UNITA.