Actualidade

A pianista Maria João Pires vai ser distinguida no domingo com a Medalha de Mérito Cultural, em Belgais, Castelo Branco, anunciou hoje o Ministério da Cultura.

A medalha será entregue pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, após o recital "De Budapeste ao Delta", do ciclo de concertos "O Fio do Danúbio", marcado para as 16:30, no Centro de Artes de Belgais.

A atribuição da Medalha de Mérito Cultural a Maria João Pires "traduz, simultaneamente, um gesto de reconhecimento e de agradecimento do Governo Português de uma vida dedicada à música", refere a tutela num comunicado enviado à agência Lusa, no qual recorda que a pianista "ao longo de mais de sessenta anos desenvolveu um trabalho de exceção, tornando-se exemplo internacional e elevando a interpretação musical ao panteão da excelência".