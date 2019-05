Actualidade

Um comerciante muçulmano foi linchado durante protestos que eclodiram no Sri Lanka em retaliação aos ataques de Páscoa, que incluíram igrejas católicas, informou a polícia na segunda-feira.

O homem de 45 anos morreu pouco depois de chegar ao hospital no distrito de Puttalam, no noroeste do país.

O Sri Lanka tem estado sob tensão desde os atentados de 21 de abril, quando 258 pessoas morreram em ataques suicidas que atingiram três igrejas e três hotéis, e foram reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico.