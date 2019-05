Actualidade

Quatro polícias morreram e outras nove pessoas ficaram feridas num ataque bombista reivindicado pelo grupo extremista islâmico Talibã em Quetta, no sudoeste do Paquistão, informaram as autoridades.

A explosão ocorreu em frente a uma mesquita guardada pelas forças de segurança. Dos nove feridos, dois também são polícias, disse à agência de notícias France-Presse um chefe das forças de segurança, Abdul Razaq Cheema.

Quetta é a capital do Baluchistão, a maior e mais pobre província do Paquistão, na fronteira com o Irão e o Afeganistão, onde ocorrem regularmente atos de violência realizados por separatistas locais e grupos extremistas islâmicos, o que torna esta região uma das mais instáveis e inseguras do país.