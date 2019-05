Actualidade

Um militar e quatro manifestantes morreram segunda-feira em Cartum, horas após o anúncio de um acordo entre representantes do protesto popular e o Conselho Militar que prepara a transição do poder no Sudão, informaram ambas as partes.

"Elementos não identificados que queriam sabotar as negociações entre as duas partes" abriram fogo na sede do exército sudanês, ondde se encontram sitiados manifestantes há mais de um mês, matando um comandante da polícia militar e ferindo três soldados, além de vários manifestantes e civis, informou o Conselho Militar.

De acordo com fontes médicas próximas do movimento de protesto, quatro manifestantes foram mortos.