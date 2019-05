Actualidade

As autoridades da Cidade do México estão a investigar um tiroteio que causou a morte a três homens no bairro de Tepito, conhecido pelo seu amplo mercado de rua e comércio de produtos contrafeitos.

O Ministério Público da cidade diz que um tiroteio na noite de segunda-feira foram encontrados dois mortos na rua e um terceiro dentro de um mercado de produtos eletrónicos.

Uma quarta pessoa foi ferida.