Actualidade

Os eleitores australianos regressam às urnas domingo para eleger o 46.º Parlamento, após 12 anos de confusão política dentro dos dois maiores partidos que levaram a seis mudanças de chefe do Governo e a grande instabilidade no país.

Mais do que eleger mandatos na Câmara dos Representantes e no Senado, os eleitores votam esperando que seja a primeira vez desde 2007 que o primeiro-ministro escolhido leve as 'rédeas' do Governo até ao final do mandato.

As sondagens mostram que uma ampla maioria dos australianos está descontente com a forma como a democracia tem funcionado, com crescente descontentamento pela perda do poder de compra, elevados preços de habitação e praticamente paralisação de salários.