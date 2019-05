Actualidade

O Festival de Cinema de Cannes começa hoje em França com "Os Mortos Não Morrem", filme de 'zombies' de Jim Jarmusch, numa edição que ficará marcada por repetentes, de Tarantino a Almodóvar, e por uma maior presença de mulheres.

A comédia de Jarmusch, com Bill Murray e Adam Driver, deverá chegar aos cinemas portugueses a 20 de junho e faz parte da competição oficial pela Palma d'Ouro, a par de filmes de outros realizadores já premiados, como Ken Loach ("Sorry We Missed You"), Terrence Malick ("A Hidden Life") e Pedro Almodóvar ("Dolor y Gloria").

No entanto, o que está a suscitar mais interesse, pelo menos por parte da imprensa internacional, é a estreia mundial do filme "Era uma vez em... Hollywood", de Quentin Tarantino, com Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, adicionado há dias à programação.