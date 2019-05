Actualidade

Portugal e Macau assinam hoje um acordo na área de formação turística que vai levar à instalação de um polo do Instituto de Formação Turística de Macau (IFT) no Estoril, afirmou à Lusa a secretária de Estado do Turismo.

A assinatura do acordo, que contará com a presença da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, e do secretário de Estado dos Assuntos Sociais de Macau, Alexis Tam, está marcada para as 10:00, no Estoril, onde estará sediado este polo.

"Vamos passar a ter ali este polo do IFT Macau para formação de recursos humanos na área do Turismo, principalmente recursos humanos asiáticos, que vão passar a ter ali um espaço para formação e para articulação e desenvolvimento de estágios também aqui em Portugal, nomeadamente junto dos hotéis portugueses", explicou Ana Mendes Godinho à Lusa.