Actualidade

Cinco pessoas morreram e uma delas foi declarada desaparecida no Alasca na segunda-feira, numa colisão de dois hidroaviões que transportavam turistas de um navio de cruzeiro, avançou hoje a agência de notícia France-Presse (AFP).

A informação foi prestada à AFP pela companhia aérea e pelas autoridades.

As duas aeronaves, Beaver e Otter, transportavam 16 passageiros e colidiram em pleno voo por causas ainda por apurar numa área isolada do estado norte-americano do Alasca.