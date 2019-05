Actualidade

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, inicia hoje uma visita à Califórnia onde irá promover as 3500 vagas para luso-americanos que estarão disponíveis no ensino superior português no próximo ano letivo.

A comitiva do governo pretende chamar a atenção para um programa que teve apenas 350 candidaturas no último ano letivo, um décimo da quota total atribuída e é dirigido especificamente a portugueses e familiares de portugueses a residir no estrangeiro.

"Estamos a realizar sessões de esclarecimento sobre o programa "Study & Research in Portugal", que já fizemos na Europa e agora estamos a fazer nos Estados Unidos", disse à Lusa o governante.