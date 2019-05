Actualidade

As receitas totais da Vodafone Portugal subiram 2,1% no ano fiscal terminado em março de 2019, face a igual período do ano anterior, para 1,030 mil milhões de euros, anunciou hoje a operadora de telecomunicações.

Em igual período, as receitas de serviços aumentaram 2,4% para 967,1 milhões de euros.

No último trimestre do ano fiscal, que terminou em março último, as receitas de prestação de serviços ascenderam a 236 milhões de euros, uma subida de 1,8%.