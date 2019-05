Actualidade

Seis bandas e artistas portugueses, incluindo Capitão Fausto, The Gift, Paus e Stereossauro, e o brasileiro Gabriel o Pensador atuam em outubro no Campo Pequeno, na segunda edição do espetáculo EA Live, anunciou hoje a organização.

O espetáculo está marcado para 12 de outubro e o cartaz é composto por "sete bandas, com atuações de 40 minutos, e vários DJ set, de 20 minutos, enquanto decorrem as mudanças de palco", de acordo com a organização num comunicado hoje divulgado.

Na segunda edição do espetáculo EA Live atuam, além de Capitão Fausto, The Gift, Paus, Stereossauro e Gabriel o Pensador, Diabo na Cruz e Keep Razors Sharp.