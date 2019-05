Actualidade

A primeira edição da Ci.CLO Bienal Fotografia do Porto, que arranca na quinta-feira e se prolonga até 02 de julho, vai levar 16 exposições de 53 artistas nacionais e estrangeiros a 15 espaços da cidade.

"Adaptação e Transição" é o tema da edição inaugural, propondo um espaço de debate, investigação e criação onde possam emergir trabalhos que proponham uma renovação, que estimulem o questionamento e a formação de novas visões e perspetivas, afirmou à Lusa o diretor artístico da Ci.CLO, Virgílio Ferreira.

Tendo como ponto de partida as mudanças culturais e ambientais e o reconhecimento do ser humano enquanto força de construção e destruição da estrutura do planeta, a bienal quer promover a criação, debate e reflexão da arte fotográfica, referiu.