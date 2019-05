Actualidade

O advogado e ativista de Cabinda Arão Tempo criticou hoje a manutenção da repressão no enclave, afirmando que, se o povo angolano continua a viver em crise, o do território vive "num inferno".

Em entrevista à agência Lusa, em Luanda, o também presidente do Movimento de Reunificação do Povo de Cabinda para a sua Soberania (MRPCS), criado em 2002, considerou que a situação no enclave angolano entre os dois Congos é "preocupante e degradante", uma vez que já vive sob a "repressão de Luanda" há 44 anos, período em que, reivindica, não se fizeram investimentos especiais.

"A situação em Cabinda é preocupante, na medida em que é um povo que vive numa repressão durante 44 anos, em descontinuidade geográfica e sem investimentos especiais. Já se vê que a situação é degradante", declarou, defendendo que a repressão mantém-se com as detenções arbitrárias de jovens cabindenses.