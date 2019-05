Actualidade

A criminalidade em Macau desceu 5,2% nos primeiros três meses do ano, mas os crimes violentos e os delitos relacionados com o jogo aumentaram no território, anunciou hoje o secretário para a Segurança.

Entre janeiro e março, a Polícia de Macau instaurou 3.364 inquéritos, menos 5,2% do que em igual período de 2018. Em contrapartida, registaram-se naquele período 157 crimes violentos, mais 12 do que no ano anterior, indicou Wong Sio Chak, em conferência de imprensa.

O governante destacou o aumento do número de sequestros, mais 34,4% em termos anuais homólogos. Dos 82 casos registados este ano, apenas um "não teve origem na prática do crime de usura", delito "relacionado sempre com o jogo", referiu.