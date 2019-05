Actualidade

Pelo menos nove pessoas ficaram hoje soterradas no desmoronamento de um prédio em Xangai, no leste da China, noticiou a imprensa local.

O incidente ocorreu num bairro do distrito de Changning, no centro da "capital" económica do país asiático.

Uma equipa de cerca de 60 pessoas está a participar nas operações de resgate, indicou a televisão estatal chinesa CCTV, que não referiu o número de feridos.