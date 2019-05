Actualidade

José Bengoechea, ex-chefe político do grupo terrorista basco ETA, foi detido hoje em França, disseram à agência EFE fontes policiais.

José Antonio Urrutkoetxea Bengoechea, conhecido como "Josu Ternera", encontrava-se desaparecido desde 2002, tendo sido preso hoje na localidade de Sallanches, nos Alpes franceses, pelos agentes dos Serviços de Informações da polícia francesa, em colaboração com a Guardia Civil espanhola.

Num breve comunicado, o Ministério do Interior espanhol refere que a detenção ocorreu durante as primeiras horas da manhã e remeteu mais pormenores para as próximas horas.