O ex-primeiro-ministro Pedro Santana Lopes efetua hoje novos exames médicos para a sua situação clínica ser reavaliada, após o acidente que sofreu na quarta-feira, na Autoestrada 1 (A1), disse hoje o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

Fonte do Gabinete de Comunicação do CHUC informou aos jornalistas, à porta da urgência do polo principal do CHUC, que o líder do partido Aliança "passou bem a noite" na unidade de cuidados cirúrgicos intermédios.

"Pedro Santana Lopes está bem disposto, mas com dores", acrescentou a mesma fonte, salientando que, após os exames, será reavaliado e poderá ter alta ainda hoje.