Actualidade

O Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, recebe este sábado a estreia de "Garden", coreografia de Daniel Cardoso, diretor artístico do Quorum Ballet, em colaboração com o coletivo 37.25-NAP, que espelha três fases da vida de uma mulher.

"Garden" junta o diretor artístico e coreógrafo residente da companhia Quorum Ballet e as bailarinas Catarina Medeiros, Maria João Gouveia e Sara Machado, do coletivo artístico 37.25 - Núcleo de Artes Performativas, num espetáculo que se estreia, este sábado, no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, mas que pretende expandir-se para outros sítios, adiantou Daniel Cardoso.

A peça surge no seguimento de uma colaboração que já tinha sido feita, em 2016, entre a companhia e o núcleo regional, altura em que estes se juntaram ao Quorum Ballet, para encenarem "uma versão contemporânea do 'Lago dos Cisnes', que requer sempre bailarinos extra aos bailarinos que estão na companhia".