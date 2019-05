Actualidade

O atual presidente do Centro Hospitalar de Lisboa Norte vai liderar a comissão executiva do Hospital Idealmed que está a ser desenvolvido no Sultanato de Omã e que será inaugurado no primeiro semestre do próximo ano.

Um comunicado do Conselho de Administração do grupo Idealmed Global Healthcare Services, a que a agência teve acesso, dá conta de que Carlos Neves Martins "aceitou o convite para liderar a comissão executiva" de um hospital que está a ser projetado no Sultanato de Omã, cuja inauguração está prevista para o primeiro semestre de 2020.

O Idealmed Muscat Hospital, que foi "integralmente projetado em Portugal", está a ser desenvolvido pela Al Alfa Healthcare Development and Investment Company SAOC, que tem como acionistas o grupo Idealmed, a Suhail Bahwan Group e a Oman Brunei Investment Company.