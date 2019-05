Actualidade

Cerca de 60 voos foram cancelados hoje no aeroporto internacional de Bruxelas devido à greve surpresa de controladores aéreos belgas, que também está a afetar o aeroporto de Charleroi, a sul da capital, foi anunciado.

Entretanto, o tráfego aéreo no aeroporto internacional de Bruxelas estava paralisado, impedindo qualquer descolagem ou aterragem de voos comerciais até às 13:00 locais.

"O Centro de Controlo da área de Bruxelas permanecerá fechado entre as 09:30 e as 13:00 hora local (07:30/11:00 TMG)" devido a "ações industriais" no seio da Skeyes, a empresa pública autónoma encarregada da segurança do tráfego no espaço aéreo belga, informou o aeroporto de Zaventem-Bruselas através da rede social Twitter.