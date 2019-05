Actualidade

O escritório moçambicano do Instituto de Comunicação Social da África Austral (MISA-Moçambique) considerou hoje infelizes as declarações do Presidente da República de que a violência contra um jornalista e um académico não está relacionada com as suas funções.

Filipe Nyusi disse, em entrevista ao semanário Canal de Moçambique que os investigadores das agressões a Ericino de Salema, jornalista e ativista social, e a José Macuane, académico e comentador político, estariam relacionadas com "causas sociais e outras explicações" e não com os seus pronunciamentos públicos.

"Quando procurei saber dos investigadores o que terá acontecido, eles disseram-me outras coisas que não têm nada a ver (...) falavam de coisas de ordem social ou qualquer outra explicação", afirmou o chefe de Estado moçambicano.