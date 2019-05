Europeias

O secretário-geral do PS vai reforçar as suas presenças na campanha eleitoral, entre sexta-feira e domingo, ao lado do cabeça de lista europeu dos socialistas, Pedro Marques, disse hoje à agência Lusa fonte deste partido.

Na sexta-feira, além de discursar à noite no comício da Covilhã, distrito de Castelo Branco, António Costa vai estar presente numa arruada na baixa de Coimbra, que está prevista para as 17:00.

No sábado, o líder dos socialistas estará com Pedro Marques primeiro num almoço comício em Viana do Castelo e, depois, também, no comício de Guimarães.