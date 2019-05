Actualidade

O árbitro Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria, dirige o clássico entre FC Porto e Sporting, e Jorge Sousa, do Porto, estará no Benfica-Santa Clara, ambos no sábado, na 34.ª e última jornada da I Liga.

As nomeações foram hoje divulgadas pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para uma ronda em que o título nacional se vai decidir nos estádios da Luz e do Dragão, em jogos com início marcado para as 18:30, com o Benfica em situação de vantagem, uma vez que tem mais dois pontos relativamente ao FC Porto.

No Estádio do Dragão, Fábio Veríssimo terá Luís Ferreira no videoárbitro (VAR), enquanto na Luz Jorge Sousa contará com António Nobre naquelas funções.