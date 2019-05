Inquérito/CGD

O ex-administrador do grupo Lena Joaquim Barroca disse hoje que nunca discutiu a expansão da construtora com o ex-primeiro-ministro José Sócrates.

"Nunca, jamais", respondeu Joaquim Barroca à deputada do BE Mariana Mortágua sobre se tinha discutido com José Sócrates a expansão do grupo Lena.

O também arguido na Operação Marquês falava na sua audição na comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD), que decorreu hoje na Assembleia da República, em Lisboa.