O enviado especial das Nações Unidas para os Oceanos, Peter Thomson, afirmou hoje que o navegador português Fernão de Magalhães, se viajasse à atualidade, ficaria incomodado e preocupado com o nível de poluição no planeta.

"Fernão de Magalhães mostrou que o mundo é redondo, que há um único oceano e que estamos todos ligados. Acho que é a lição essencial da viagem. [Se vivesse na atualidade] ficaria incomodado com a poluição, estaria preocupado com a pesca ilegal, com a sobrepesca. É uma coisa que podemos resolver de forma rápida", afirmou Peter Thomson à agência Lusa, à margem da abertura da conferência internacional Dia Europeu Marítimo (European Maritime Day), em Lisboa.

Diplomata e antigo presidente da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), entre 2016 e 2017, Peter Thomson foi nomeado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, enviado especial para os Oceanos.