Actualidade

O antigo presidente da administração do Hospital Garcia de Orta Daniel Ferro vai liderar o Centro Hospitalar Lisboa Norte, substituindo no cargo Carlos Martins, que presidiu seis anos às unidades de Santa Maria e Pulido Valente.

"O Governo designou Joaquim Daniel Lopes Ferro, Luís Filipe Pereira dos Santos Pinheiro, Maria de Lourdes Caixaria Bastos, Pedro de Andrade Pais Pinto dos Reis e Ana Paula Dias Costa Fernandes para os cargos, respetivamente, de presidente e vogais executivos do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte", refere o comunicado do Conselho de Ministros de hoje.

Há cerca de um mês, Daniel Ferro tinha sido substituído na administração do Garcia de Orta, em Almada, por Luís Manuel Martins Amaro.