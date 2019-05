Actualidade

A ministra da Cultura garantiu hoje que o Governo usará "as necessárias e adequadas medidas legais" para garantir que a chamada coleção Berardo de arte moderna continuará inteira e acessível ao público.

Falando aos jornalistas, no final do Conselho de Ministros, Graça Fonseca indicou que Cultura, Justiça e Finanças estão articulados para defender a "imperiosa necessidade de garantir a integridade, a não alienação e a fruição pública" das obras expostas no Centro Cultural de Belém.

Questionada sobre que medidas estão em cima da mesa, Graça Fonseca afirmou que o Governo não vai dar a José Berardo "a satisfação de as antecipar", frisando que as hipóteses ao dispor do executivo são suficientes.