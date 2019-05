Actualidade

O antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes teve alta hospitalar esta tarde, depois de ter sido hospitalizado na quarta-feira devido a um acidente na Autoestrada 1 (A1), disse hoje o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

O líder do partido Aliança saiu da unidade hospitalar às 14:30, depois de na manhã de hoje ter efetuado novos exames médicos e sido reavaliado, disse fonte do Gabinete de Comunicação do CHUC.

Em comunicado, a unidade hospitalar informou "que, dos traumatismos ocorridos na sequência do acidente de viação que sofreu dia 15 de maio, não resultaram lesões médico-cirúrgicas significativas" para Pedro Santana Lopes.