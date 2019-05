Actualidade

A Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, a celebrar 70 anos de existência, vai receber em junho a medalha de mérito cultural, revelou à agência Lusa o Ministério da Cultura.

A entrega da distinção, pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, decorrerá no dia 03 em Lisboa, numa sessão em que serão exibidos os filmes "Imagens de Portugal 148", de 1958, que revela a inauguração da Cinemateca, então no Palácio Foz, e "24 memórias por segundo" (2018), de Carlos Miranda, sobre o Arquivo Nacional das Imagens em Movimento.

A Cinemateca tem estado, desde setembro passado, a assinalar os 70 anos de existência, com um extenso programa de atividades, com ciclos de cinema, lançamento de livros, debates e um colóquio que contou com a presença do Presidente da República.