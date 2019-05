Actualidade

Quatro municípios estavam em 2018 em rutura financeira entre os 24 com dívida acima do limite, apesar da dívida total da administração local ter recuado em 470 milhões de euros face a 2017, segundo o Conselho de Finanças Públicas.

Cartaxo, Fornos de Algodres, Nordeste e Vila Real de Santo António encontram-se em situação de "rutura financeira", pelo facto de o rácio de dívida total superar os 300%, segundo uma análise à execução orçamental da administração local em 2018, hoje divulgada.

O Conselho de Finanças Públicas refere que, excluindo as dívidas não orçamentais e as exceções contempladas na lei, a dívida total recuou de 4.646 milhões de euros no final de 2017 para 4.176 milhões de euros em 31 de dezembro do ano passado (menos 470 milhões de euros).