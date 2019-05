Actualidade

A Casa da Música, no Porto, vai receber, de sexta-feira a domingo, cinco concertos de jovens músicos inscritos no programa Rising Stars da European Concert Hall Organization (ECHO), que destaca na Europa jovens talentos da música de câmara.

O objetivo é fazer circular pelas salas de concerto agregadas à ECHO um conjunto de agrupamentos ou solistas jovens, e a Casa da Música recebe, este fim de semana, quatro solistas, um trio e um quarteto de cordas.

O programa, que já passou pela Gulbenkian em janeiro, arranca com a atuação do Quatuor Arod, cujo nome é inspirado no cavalo Arod, do feiticeiro Gandalf da série "Senhor dos Anéis", de J.R.R. Tolkien.