Inquérito/CGD

O ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e atual presidente da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), António Tomás Correia, será ouvido na comissão parlamentar de inquérito ao banco público no dia 28 de maio, foi hoje divulgado.

De acordo com o presidente da comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da CGD, Luís Leite Ramos (PSD), o atual presidente da AMMG estará no parlamento no dia 28 de maio.

António Tomás Correia foi administrador da CGD entre 2000 e 2003, estando por isso abrangido pelo período do relatório de auditoria da EY ao banco público, que avalia atos de gestão entre 2000 e 2015, e que deu origem à comissão de inquérito.