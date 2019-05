Actualidade

A EDP teve lucros de 100 milhões de euros no primeiro trimestre, menos 39% do que nos primeiros três meses de 2018, divulgou hoje a elétrica liderada por António Mexia ao mercado.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP justifica a queda dos lucros devido aos escassos recursos renováveis (pouca chuva e pouco vento), afetando a produção das barragens e das centrais eólicas, apesar da expansão do portfólio de ativos neste período.

"O crescimento nas redes no Brasil, comercialização e a expansão do portfólio renovável foi anulado pelos efeitos de fracas hidraulicidade e eolicidade e elevada taxa efetiva de imposto no trimestre (27%), acima da taxa esperada para 2019", refere.