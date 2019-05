Actualidade

A agência de notação financeira Moody's considera que Angola vai crescer 0,3% este ano, antecipando também uma descida do nível de dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB), de 80% para 70,9% em 2019.

De acordo com o relatório anual da agência, que não altera o 'rating' B3, "o perfil de crédito de Angola reflete a sua estrutura económica, que continua altamente vulnerável aos choques do preço do petróleo, e à capacidade institucional muito fraca", salientando que há, este ano, uma descida das necessidades de financiamento, de 23% para 15% do PIB, um valor considerado "ainda elevado".

O documento explica que o 'rating' em terreno negativo, ou seja, sem recomendação de investimento, "reflete a deterioração da capacidade de crédito nos últimos anos, em que a dívida pública saltou de 28,2% do PIB, em 2014, para 79,6% em 2018", e o facto de o 'stock' e o custo de servir a dívida "continuam vulneráveis a desvalorizações adicionais da moeda nacional".