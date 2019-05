Actualidade

Uma viatura ultrapassou hoje a zona de acesso ao terminal e chocou com a fachada na zona das partidas do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, causando um ferido, anunciou a ANA - Aeroportos de Portugal.

"Ocorreu um incidente no 'curbside' (zona de acesso ao terminal) das partidas no Aeroporto de Lisboa esta noite, às 19:37. Um carro passou o 'curbside' e dirigiu-se contra a fachada do aeroporto", disse fonte oficial da ANA.

Segundo a mesma fonte, a viatura em causa é um veículo TVDE (plataforma de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica).