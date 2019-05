Actualidade

A PSP revelou hoje que o condutor da viatura ligeira de transporte via plataforma eletrónica (TVDE) que embateu contra a fachada do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foi detido, tendo o acidente causado dois feridos.

"Uma viatura ligeira de transporte voluntário via plataforma eletrónica (TVDE) perdeu o controlo da marcha tendo vindo a embater na parte exterior do edifício do aeroporto, zona de partidas", refere a PSP em comunicado.

Segundo o documento, o acidente causou dois feridos, mas nenhum corre risco de vida.