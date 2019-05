Combustíveis

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) está esta noite no Ministério das Infraestruturas, em Lisboa, a aguardar uma reunião com o Governo, no âmbito das negociações com a associação patronal ANTRAM, disse o presidente do sindicato.

A reunião foi convocada a meio da tarde e no encontro o sindicato espera a presença do ministro, Pedro Nuno Santos, e da Associação Nacional de Transportes Públicos de Mercadorias (ANTRAM).

Contactado pela Lusa, o presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, indicou que tem "a informação não oficial de que o acordo [de princípio de 10 de maio] pode ser rejeitado por parte da ANTRAM", isto depois de o sindicato ter tido o aval dos seus associados.