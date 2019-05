Actualidade

O Presidente do Brasil recebeu na quinta-feira o prémio de personalidade do ano, concedido pela Câmara de Comércio Brasileira-Americana no estado do Texas, o que levou Jair Bolsonaro a reformular o seu 'slogan' de campanha.

"Brasil e Estados Unidos acima de tudo. Brasil acima de todos", afirmou Bolsonaro, no discurso de agradecimento, citado pela imprensa brasileira.

Ao receber a distinção na cidade norte-americana de Dallas, o chefe de Estado brasileiro adaptou o 'slogan' original de campanha, "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos".