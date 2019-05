Actualidade

O Presidente brasileiro afirmou na quinta-feira que não efetuou nenhum acordo com Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, para que este aceitasse o cargo no Governo em troca de um futuro cargo no Supremo Tribunal Federal.

"Quero deixar bem clara a questão do Moro no Supremo Tribunal Federal [STF]. Quem me acompanhou ao longo de quatro anos pelos Brasil sabe que eu sempre falava. Que precisamos de alguém no Supremo com o perfil do Sérgio Moro. Foi isso que foi falado. E agora, por exemplo, perguntaram-me quem é que eu indicaria hoje para o Supremo, eu indicaria o Moro. Não existiu nenhum acordo, nada", afirmou Jair Bolsonaro, numa transmissão em direto na sua página na rede social Facebook.

No fim de semana, Bolsonaro afirmou que pretende honrar um "compromisso" firmado com Sergio Moro e indicá-lo para o STF quando surgir a primeira vaga.