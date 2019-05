Actualidade

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) desconvocou hoje a greve marcada para dia 23 e anunciou "um acordo histórico", após uma reunião com o Governo e com a associação patronal ANTRAM.

"Conseguimos fechar um acordo histórico, tanto a nível financeiro como não financeiro, com grande reconhecimento da carreira profissional", disse à Lusa o vice-presidente da SNMMP, Pedro Pardal Henriques, no final da reunião que decorreu no Ministério das Infraestruturas, em Lisboa.

"Por essa razão, é desconvocada a greve que estava prevista para dia 23", adiantou o dirigente do sindicato.