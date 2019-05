Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ordenou às autoridades do seu país, que reforcem a segurança à embaixada dos Estados Unidos em Caracas.

A ordem do primeiro mandatário venezuelano teve lugar horas depois de terem sido detidos quatro ativistas que há mais de um mês mantinham um protesto no interior da embaixada da Venezuela em Washington, para chamar a atenção que Nicolás Maduro é o único Presidente constitucional do seu país.

"Ordenei reforçar a vigilância, e a proteção policial e legal sobre o edifício do que foi a embaixada dos Estados Unidos, que pertence ao Governo dos Estados Unidos", disse Nicolás Maduro numa alocução transmitida em simultâneo, por imposição, às rádios e televisões do país.