Actualidade

Os Estados Unidos executaram, na quinta-feira à noite, dois condenados à morte por injeção letal, depois de os governadores de dois estados vizinhos terem recusado conceder o perdão aos condenados.

Michael Samra, de 41 anos, foi executado no estado do Alabama 22 anos depois de ter participado em quatro homicídios, quando tinha 19 anos, anunciaram as autoridades.

Quatro minutos mais tarde, Donnie Edward Johnson, de 68 anos, foi executado no vizinho estado do Tennessee, onde há 35 anos assassinou a mulher.