Europeias

O secretário-geral do PS, a coordenadora do BE e a presidente do CDS-PP serão hoje os líderes partidários na estrada, num dia de campanha para as europeias com as caravanas dispersas pelo Norte, Centro e Sul do país.

Num dia em que a caravana socialista terá centenas de quilómetros pela frente, a primeira iniciativa do cabeça de lista do PS à eleições europeias de 26 de maio, Pedro Marques, será em Lisboa, num almoço com responsáveis de 'startups'.

À tarde, já na companhia do líder do partido, António Costa, o candidato do PS fará uma arruada em Coimbra.